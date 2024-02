Giovanni Ianelli torna alla Virtus Ragusa

La Virtus Ragusa è lieta di annunciare il ritorno di Giovanni Ianelli, guardia-play classe 2000, fra le proprie fila. Ianelli ha giocato la prima parte di questa stagione con Oleggio, ma torna ora a vestire la maglia della Virtus dopo aver disputato le ultime tre stagioni con la squadra ragusana.

Il giocatore sarà subito a disposizione di coach Recupido per la trasferta di domenica pomeriggio a Rende, nell’ultima gara del girone H del campionato di Serie B Interregionale. Ianelli si dichiara molto felice di essere tornato a Ragusa, una società che fa crescere e si prende cura dei suoi giocatori. Il giocatore si dice entusiasta di ritrovare la Virtus, i suoi collaboratori e i vecchi compagni di squadra, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Con i suoi 1.90 metri di altezza, Ianelli si presenta come un elemento importante per la squadra, con una media di oltre 12 punti a partita nell’ultima stagione con la Virtus. Il giocatore si dichiara subito a suo agio a Ragusa e si mostra entusiasta delle idee dello staff tecnico e dei suoi nuovi compagni di squadra. Si impegna a dare il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali della squadra.

Il coach Recupido accoglie positivamente il ritorno di Ianelli, sottolineando che il suo arrivo permetterà di avere maggiore intensità difensiva e più opzioni offensive. Il ritorno di Ianelli arricchisce il roster della squadra, che affronterà una seconda parte di stagione impegnativa.

