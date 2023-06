Giovanni Battista Ignoffo nuovo allenatore del Ragusa Calcio

L’Asd Ragusa calcio 1949 ha un nuovo allenatore: si tratta di Giovanni Battista Ignoffo, originario di Monreale. Ignoffo, da giocatore, ha calcato palcoscenici calcistici di notevole spessore, mentre da allenatore ha cominciato nel 2014 con i Giovanissimi del Benevento in Lega Pro, fino ad arrivare alla guida dell’Acireale sempre in Serie D nel dicembre del 2022.

Le prime dichiarazioni di Ignoffo dopo l’ufficializzazione del suo arrivo tra le aquile azzurre sono state molto positive: “Sono felice di potere intraprendere, assieme alla proprietà, un progetto che spero ci possa fare togliere delle grandi soddisfazioni. Sono alla ricerca di obiettivi importanti. Ho scelto Ragusa perché la società ha iniziato un percorso nuovo negli ultimi anni e, in qualche modo, possiamo dire che le nostre motivazioni combaciano, al pari della mia determinazione nel volere raggiungere traguardi di un certo spessore”.

Ignoffo ha chiarito che la scelta di Ragusa è stata dettata dalla volontà della proprietà di volere crescere, un obiettivo sempre al centro delle sue prerogative. Ha trovato delle persone serie e disponibili soprattutto per quel che concerne il confronto, elemento fondamentale per la crescita personale e sportiva.

Il nuovo allenatore dell’Asd Ragusa calcio 1949 ha dichiarato che lavorerà sodo per cercare gradualmente di potere raggiungere gli obiettivi che la società ha messo sul tavolo, a cominciare dal primo che è quello della salvezza tranquilla. Naturalmente, l’auspicio è di fare molto meglio e di poter raggiungere traguardi importanti.

Da calciatore, Ignoffo è cresciuto nel Palermo e ha giocato con la squadra del capoluogo siciliano dal 1997 al 2000 in C1. La sua carriera si è svolta esclusivamente in Serie C, disputando 14 incontri nella stagione 2003-2004 in Serie A con la maglia del Perugia con all’attivo una rete. Ha giocato, poi, con l’Avellino, con il Napoli, con la Salernitana, con il Foggia, con il Benevento e con il Siracusa, sempre in C. Con il Messina, nel 2021, scende di categoria, in Serie D. Con la maglia dei peloritani chiude la carriera da calciatore nella stagione 2013-2014 dopo avere ottenuto la seconda promozione consecutiva portando il club giallorosso in terza serie.