Giovani e lavoro? A Ragusa è possibile. Prima edizione di “Job Relais”. Ecco il programma dell’evento in programma questo 28 giugno

Ragusa Ibla si prepara ad accogliere la prima edizione del ‘Job Relais’, una giornata interamente dedicata alle opportunità lavorative del territorio. L’evento, che si terrà il 28 giugno 2024, è promosso dalla Struttura Didattica Speciale di Ragusa, dal Consorzio Universitario e dal Comune di Ragusa, in particolare dall’assessorato all’Università retto da Giovanni Iacono e dall’assessorato alle Politiche Giovanili retto da Simone Digrandi, con la collaborazione degli assessori Catia Pasta (Istruzione), Giorgio Massari (Sviluppo Economico), Giovanni Gurrieri (Centri Storici), della Consulta Giovanile e dell’Informagiovani – e dal Centro per l’Impiego di Ragusa. L’evento ha il patrocinio di Anci Sicilia e del Dipartimento Nazionale del Servizio Civile.

L’iniziativa, patrocinata da Anci Sicilia, dal Dipartimento Nazionale del Servizio Civile e da diversi comuni, rappresenta un’opportunità unica per i giovani di incontrare imprenditori, organizzazioni datoriali, esperti del mondo del lavoro e rappresentanti istituzionali. Gli incontri mirano a far conoscere le potenzialità del territorio e le opportunità lavorative disponibili, con lo scopo di contrastare l’esodo dei laureati siciliani verso altre regioni o l’estero.

Il ‘Job Relais’ si propone di invertire la tendenza che ha visto oltre 50.000 laureati siciliani lasciare la regione negli ultimi dieci anni in cerca di occupazione. Questa emigrazione è spesso causata dalla mancanza di investimenti locali nelle potenzialità dei giovani laureati. L’evento vuole creare una connessione tra i giovani e il territorio, promuovendo una nuova narrazione e un’esperienza di continuità con le politiche di rafforzamento dell’offerta formativa locale.

Gli stand espositivi, situati in Piazza Chiaramonte, ospiteranno una varietà di enti e organizzazioni tra cui il Centro per l’Impiego, Confcooperative, Sicindustria Ragusa, CNA, Fondazione San Giovanni Battista, Legacoop, Servizio Civile Universale, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Generali, Openjobmetis, Logos e l’Ufficio Scolastico Provinciale. Parallelamente, presso l’auditorium Santa Teresa e l’aula 2 dell’ex convento di Santa Teresa, si terranno workshop dedicati a professioni specifiche e opportunità di formazione.

L’evento nasce da una sinergia tra il Comune di Ragusa e l’Università di Catania, con il coinvolgimento di imprese, istituti di credito, organizzazioni di categoria e ordini professionali. Questa collaborazione mira a rendere Ragusa un luogo attrattivo per lo studio e il lavoro, offrendo concrete opportunità di crescita professionale.

Giovanni Iacono, Assessore all’Università, e Simone Digrandi, Assessore alle Politiche Giovanili, sottolineano l’importanza del ‘Job Relais’ come occasione per modellare il futuro lavorativo dei giovani in base alle esigenze del territorio. L’evento non solo metterà in contatto l’offerta con la domanda attuale, ma cercherà anche di prevedere e plasmare le opportunità future, favorendo un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti.

Programma della Giornata

La giornata inizierà alle ore 8:45 con l’apertura degli stand espositivi in Piazza Chiaramonte. Alle ore 9:00, presso l’auditorium Santa Teresa, si terranno i saluti istituzionali e l’introduzione all’evento, con interventi di rappresentanti del mondo accademico e istituzionale. A seguire, dalle ore 10:00, inizieranno i workshop e gli incontri tematici presso l’auditorium e l’aula 2 dell’ex convento di Santa Teresa, offrendo ai partecipanti una panoramica delle professioni spendibili sul territorio.

Il ‘Job Relais’ rappresenta un primo passo significativo verso la valorizzazione dei giovani talenti locali e la promozione di un futuro professionale all’interno della propria regione. Con questa iniziativa, Ragusa dimostra il suo impegno a investire nei propri giovani, offrendo loro strumenti concreti per costruire una carriera di successo senza dover abbandonare la propria terra.

