Giovani catanesi venivano a Ragusa per rubare auto: arrestati

Sono stati arrestati due catanesi, F.E. e Z.M., rispettivamente di 25 e 22 anni, accusati di aver commesso numerosi furti d’auto nel territorio di Ragusa. La misura è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari ed eseguita dalla Squadra Mobile.

IL MODUS OPERANDI

In particolare, è emerso che i due catanesi avevano effettuato l’anno scorso numerosi furti nel mese di giugno. Grazie anche alle immagini di video sorveglianza delle vie in cui si sono verificati i furti, è stato accertato che i catanesi operavano in territori diversi proprio per non essere presi. Poi, si introducevano nell’auto forzando la portiera e avviavano l’auto, scappando. I mezzi venivano poi abbandonati in attesa di essere “piazzati”.

Entrambi gli arrestati sono stati condotti presso il Carcere di Ragusa, dove rimarranno a disposizione della magistratura.