Giorni della merla? Sull’Italia sarà quasi primavera. Record di gennaio in Europa con 30°C in Spagna

Nostante l’arrivo dei giorni della Merla, tradizionalmente considerati tra i più freddi dell’anno, le condizioni meteorologiche in Italia saranno ben diverse. Un potente anticiclone caratterizzato da condizioni praticamente estive si è stabilito sull’Europa occidentale e influenzerà anche l’Italia nei prossimi giorni. Il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com spiega che questa situazione porterà a una stasi meteorologica che si protrarrà per almeno 8-10 giorni, con temperature spesso al di sopra delle medie del periodo.

TEMPERATURE QUASI PRIMAVERILI

Durante le ore diurne, le temperature saranno più simili a quelle primaverili che invernali, con punte che supereranno i 15-16°C al Centro-Sud e raggiungeranno i 18-20°C in Sardegna. Anche in montagna, le temperature saranno decisamente fuori norma, con il limite dello zero che potrà superare i 3000-3500 metri sia sulle Alpi che sull’Appennino.

Tuttavia, Ferrara indica che ci saranno delle parvenze di inverno laddove si instaureranno le inversioni termiche, un fenomeno che vede l’aria fredda stagnare nelle pianure e nelle vallate chiuse, mentre l’aria mite galleggia in quota. Ciò può portare a temperature minime più basse in alcune aree.

Nonostante la prevalenza di condizioni soleggiate, ci saranno anche momenti di nebbia o nubi basse, soprattutto nelle prime ore del giorno, a causa del ristagno di aria umida nei bassi strati. Ferrara avverte che la qualità dell’aria sarà ulteriormente compromessa, soprattutto nella Pianura Padana, con livelli elevati di PM10 che rendono l’aria velenosa per diversi giorni.

Nel frattempo, l’anticiclone sta causando record di caldo in Europa, con temperature estive in alcune regioni. Ad esempio, è stato stabilito un nuovo record di caldo per gennaio in Europa con 30.7°C raggiunti a Gavarda, nella regione Valenciana, in Spagna. Numerose stazioni hanno superato i 28°C, con valori estivi registrati in molte località.