Giornate del Fai d’Autunno: in provincia, apertura di Palazzo Busacca a Scicli

Le Giornate FAI d’Autunno sono un evento straordinario dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Queste giornate, che si terranno il 14 e il 15 ottobre 2023, rappresentano una meravigliosa opportunità per esplorare e scoprire luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, molti dei quali spesso inaccessibili o poco conosciuti.

LE APERTURE SPECIALI

L’edizione di quest’anno include aperture speciali in 11 sedi universitarie e 32 luoghi di istruzione, tra cui scuole, accademie, centri di ricerca e laboratori di formazione. Questa iniziativa mira a mettere in risalto il ruolo cruciale che scuole e università hanno sulla qualità del futuro del paese.

Oltre alle aperture nei luoghi del sapere, ci saranno visite a palazzi storici, ville, chiese, castelli, siti di archeologia industriale, laboratori artigiani, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, borghi e aree naturalistiche. Si tratta di un’opportunità unica per esplorare il patrimonio culturale italiano in tutti i suoi aspetti, dalla storia all’arte, dalla tradizione alla natura.

Durante queste giornate, ai partecipanti verrà suggerito di fare un contributo libero, che andrà a sostenere questa nobile causa.

SCICLI, APRE PALAZZO BUSACCA

In provincia di Ragusa è prevista l’apertura di Palazzo Busacca, a Scicli. Palazzo Busacca rappresenta un autentico gioiello della città di Scicli. In posizione centrale, collocato innanzi all’omonima Piazza in cui è stato eretto un monumento che rappresenta il detto benefattore, la storia del palazzo e della piazza sono strettamente connesse al ricchissimo banchiere e benefattore Pietro Di Lorenzo, detto “Busacca”. Inizialmente fu sede dell’Opera Pia che ne gestiva la cospicua eredità e con la quale si finanziarono opere umanitarie per diversi secoli. Gli splendidi saloni di cui si compone sono caratterizzati da affreschi realizzati nel 1887 dal grande artista Gregorio Scalia, mentre all’esterno fanno da cornici al Palazzo due imponenti facciate, ove si trova un caratteristico orologio “sorretto” da due sirene.