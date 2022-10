Giornata nazionale del veicolo d’epoca, domani a Ragusa l’esposizione

E’ in programma domani, domenica 16 ottobre, anche a Ragusa la Giornata nazionale del veicolo d’epoca promossa dall’Asi. L’appuntamento, come ogni anno, coinvolge i club Asi e gli appassionati per celebrare il motorismo storico con eventi culturali, sociali e di intrattenimento in tutte le città italiane.

A Ragusa, a occuparsi dell’organizzazione, sarà il Veteran Car Club Ibleo che allestirà un’esposizione in piazza Libertà dalle 9 sino alle 16. Tra le chicche, oltre al pullman storico del Vcci, anche una moto storica della polizia di Stato e, in via eccezionale, una vettura d’antan dei vigili del fuoco, messa a disposizione dal comando regionale di Palermo attraverso i buoni uffici del comando provinciale. Inoltre, saranno graditi ospiti i bambini dell’associazione Piccolo principe onlus di Ragusa, che si occupa di sostenere la crescita di piccoli affetti da disabilità psico-fisiche.

Questi ultimi saranno fatti salire sulle autovetture e saranno predisposti appositi giri in città. A fornire assistenza e supporto a tutti i visitatori i consiglieri del Veteran che garantiranno anche la possibilità di conoscere la storia dei vari veicoli in esposizione. Insomma, un momento straordinario per promuovere sempre di più la passione per il motorismo d’epoca.