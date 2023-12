Giornata mondiale del volontariato, Ergon e club Rotary: alleanza solidale per famiglie bisognose



Oggi, in occasione della Giornata mondiale del Volontariato, va sicuramente celebrato l’impegno straordinario dei volontari in Italia. Una risorsa importantissima che spesso si sostituisce alle istituzioni laddove non arrivano. Una bella storia, che incarna appieno lo spirito di solidarietà e servizio, arriva dalla provincia di Ragusa dove è stata siglata una vera e propria alleanza solidale tra la Ergon e i club service Rotary Ragusa e Rotary Ragusa Hybla Heraea. Insieme stanno operando per aiutare le famiglie più bisognose.

Ormai da tre anni consecutivi, i due club Rotary collaborano insieme alla Caritas Diocesana, rispondendo al bisogno con azioni concrete e un impegno costante. Ogni venerdì pomeriggio, più di otto soci, insieme a amici e familiari, si dedicano alla preparazione di oltre 110 pasti destinati alle famiglie che ne fanno richiesta. Ma l’impegno non si ferma qui: alcuni volontari dedicano il loro tempo anche il martedì e il giovedì mattina.



Da quest’anno, le iniziative di solidarietà sono cresciute grazie all’intervento economico di Ergon che è presente nella distribuzione organizzata con i marchi Despar, Interspar, Eurospar, Altasfera e Ard Discount. Sono stati infatti donati, destinando una cospicua somma, dei buoni spesa per gli acquisti destinati alle associazioni religiose e laiche operanti a Ragusa. Il progetto non si limita alla fornitura di cibo e alimenti vari, ma si estende anche a beni essenziali per migliorare la qualità della vita, come saponi, detersivi e pannolini per bambini.

In questo modo, i club Rotary di Ragusa aderiscono pienamente al loro motto rotariano: “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Questa storia è un esempio tangibile di come la collaborazione tra organizzazioni locali e aziende sensibili possa avere un impatto significativo sulle comunità. La solidarietà diventa un ponte che unisce persone provenienti da diverse realtà, dimostrando che quando ci si impegna insieme, è possibile fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.