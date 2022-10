Giornata dell’infanzia e dell’adolescenza: Al Circolo Palazzello si pianterà un simbolico carrubo

Ogni anno il KIWANIS CLUB di Ragusa, come tutti gli altri KCI del Mondo organizza l’ONE DAY, giornata nella quale si celebra l’attenzione in favore dell’infanzia e dell’adolescenza con iniziative di diverso tipo.

Quest’anno si prevede che il giorno 22 ottobre, a Ragusa, presso il Circolo didattico Palazzello, avverrà la piantumazione di un Carrubo simbolica tipica pianta del territorio, unitamente alla raccolta fondi per procedere a nuove provvidenze per l’infanzia e i giovani.



L’iniziativa sarà realizzata in accordo con la Scuola e il Comune di Ragusa.

La cerimonia avrà luogo alle ore 11, presso C. D. Palazzello. Ragusa

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it