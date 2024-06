Giornata dell’Arte a Scicli. Musica dai balconi nei palazzi di via Francesco Mormino Penna

Quando la realtà supera la fantasia. Un momento nuovo, insolito, curioso pensato per fare conoscere ancora di più il ricco patrimonio artistico ed architettonico della città. L’idea dello spettacolo dall’alto in via Francesco Mormino Penna è nuova e si preannuncia curiosa e dal grande fascino. I giovani musicisti, tutti studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella”, si esibiranno dai balconi degli antichi palazzi. Strumenti in mano ed affaccio sulle basole di pietra che luccicano al tramonto e nelle ore serali rendono più calda l’accoglienza per chi ama passeggiare fra le vie del centro storico.

Palazzo Patanè-Bonelli, Palazzo Spadaro, palazzo Conti, palazzo di città. Dai balconi di questi edifici storici a partire dalle 19 i giovani musicisti-studenti con la grande passione della musica si esibiranno in concerto.

Grande fascino per questo evento che viene tenuto a battesimo nell’edizione di questo 2024 della Giornata dell’Arte voluta, come sempre dal dirigente scolastico Enzo Giannone. L’evento musicale dai balconi degli antichi palazzo è quanto di più fascinoso si possa pensare e realizzare in città. Una città che affida il suo futuro proprio ai giovani che oggi, già da stamattina per continuare nel pomeriggio e stasera, la renderanno più viva e più pulsante. Con loro anche gruppi musicali che si esibiranno fino a mezzanotte. Naturalmente nella stessa location di via Francesco Mormino Penna dopo le iniziative d’arte promosse nella sede della scuola.

