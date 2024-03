Giorgio Cappello presidente di Sicindustria Ragusa

Giorgio Cappello è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente di Sicindustria Ragusa, subentrando a Leonardo Licitra e rimarrà in carica fino al 2028. Cappello, cinquantaquattro anni, è a capo della “Cappello Group spa” di Ragusa, un’azienda familiare attiva nel settore dei profilati in alluminio per serramenti, zincatura a caldo e verniciature industriali. Vanta una lunga esperienza nell’ambito confindustriale, avendo ricoperto ruoli di rilievo all’interno di Confindustria, tra cui la presidenza dei Giovani imprenditori siciliani e del Comitato regionale della Piccola Industria, oltre a essere stato vicepresidente di Confindustria Sicilia e membro della Giunta nazionale e del Consiglio generale di Confindustria. Il vicepresidente vicario sarà Mario Molè della Fratelli Molè srl.

L’IMPORTANZA DELLA CARICA A PRESIDENTE DI SICINDUSTRIA SICILIA

Cappello ha dichiarato di sentirsi chiamato a mettersi a disposizione dell’associazione in questo periodo di eccezionale complessità e ha ringraziato il predecessore Leonardo Licitra per il suo impegno. Ha sottolineato l’importanza di Sicindustria nel promuovere la crescita dell’economia territoriale e si è impegnato a dare il proprio contributo su vari fronti, tra cui relazioni industriali, impatto ambientale, sviluppo industriale ed educazione. Ha anche evidenziato l’importanza del coinvolgimento attivo delle imprese associate per raggiungere gli obiettivi prefissati e ha promesso di adeguare la rappresentanza e i servizi dell’associazione ai contesti in continua evoluzione.

Il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, ha congratulato Giorgio Cappello per la sua elezione.

© Riproduzione riservata