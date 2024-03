Giorgio Calvi della Virtus subirà un intervento al crociato: per lui stagione finita

La Virtus Ragusa ha comunicato che l’atleta Giorgio Calvi ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, a seguito di accertamenti diagnostici. Il giocatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Per la squadra, che ha già affrontato la sua assenza nelle settimane precedenti, questa è comunque una perdita significativa; mentre per Calvi, dopo un periodo di riabilitazione seguito a un altro infortunio avvenuto a dicembre a Piazza Armerina, è l’esito peggiore.

Calvi ha dichiarato che la stagione non è stata facile a causa degli infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo a partire da dicembre. L’ultimo infortunio è stato particolarmente deludente perché si sentiva fisicamente bene e pronto a tornare in campo. Non vede l’ora di poter aiutare i suoi compagni e sperava di poter tornare in campo presto.

Calvi volerà a Reggio Emilia alla fine di questa settimana per un ulteriore consulto medico prima dell’intervento chirurgico. Ritornerà a Ragusa nei prossimi mesi per iniziare la riabilitazione in vista della prossima stagione. Ringrazia la società, gli allenatori e lo staff per la fiducia che gli è stata dimostrata e si propone di tornare in campo il prima possibile con un ginocchio nuovo.

La squadra, nel frattempo, si è rimessa ad allenarsi con determinazione in vista della trasferta di domenica ad Angri. La squadra campana ha perso le prime tre gare di questi Play-In Gold, mentre la Virtus ha vinto tutte e tre, guadagnandosi la vetta del girone assieme all’Orlandina. Il prossimo match sarà l’ultimo del girone d’andata della seconda fase, e poi riprenderà venerdì 29 con la sfida contro Monopoli al PalaPadua.

