Gionata mondiale della menopausa: il 18 ottobre visite ginecologiche gratuite all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa

In occasione della giornata mondiale della menopausa che si celebra il 18 ottobre, al Giovanni Paolo II di Ragusa sarà effettuata l’iniziativa dell'(H) Open Day Menopausa organizzata dalla Fondazione Onda. L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare le donne riguardo ai cambiamenti che accompagnano la menopausa e fornire informazioni sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che possono migliorare la qualità della vita e prevenire le complicanze a medio e lungo termine associate a questo periodo della vita.

LA MENOPAUSA OGGI

L’aspettativa di vita delle donne si è notevolmente allungata, e molte donne possono trascorrere circa trent’anni in menopausa. La corretta informazione, la prevenzione e, quando necessario, l’uso dell’adeguata terapia ormonale sostitutiva possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita e a ridurre il rischio di malattie croniche degenerative come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

Più di 130 strutture ospedaliere con il “Bollino Rosa” aderiscono a questa iniziativa e offrono servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti per le donne. Questi servizi includono consulenze, esami strumentali, conferenze, info point e la distribuzione di materiali informativi.

L’INIZIATIVA AL GIOVANNI PAOLO II

Anche il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa partecipa all’iniziativa, offrendo diverse tipologie di visite ginecologiche. Le prime visite includono colloqui, anamnesi, visite ginecologiche e programmi diagnostici di screening, mentre le visite di controllo si tengono nel pomeriggio. È obbligatorio prenotare queste visite. In particolare, le visite saranno effettuate nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, diretto dal dottor Giuseppe Scibilia, che aderisce all’iniziativa offrendo differenti tipologie di visite ginecologiche: dalle 8 alle 13, presso gli ambulatori dislocati al primo piano Torre B, si terranno le prime visite, consistenti in colloquio, anamnesi, visita ginecologica e programma diagnostico di screening; dalle 14 alle 17, presso gli stessi ambulatori, si procederà invece con le visite di controllo. Per prenotarsi basta chiamare il numero di telefono 0932/600639 o scrivere una mail all’indirizzo: ostetricia.ragusa@asp.rg.it. La prenotazione è obbligatoria.