“Gilda” il nuovo romanzo di Rosario Blandino sarà presentato a Scicli

Appuntamento per sabato alle 19 nella sede del movimento culturale “Vitaliano Brancati” di via Aleardi nel centro storico della città. “Gilda” è il nuovo romanzo di Rosario Blandino, edito da “Le Fate”. A conversare con l’autore sarà Carlo Muratori; conduttore Giuseppe Pitrolo. Con questo appuntamento si chiude l’iniziativa “Conversazioni a Scicli” edizione 2025 voluta proprio dal movimento culturale scicliano. “Talvolta i guai ti vengono a cercare. Pure in vacanza. Ho deciso di trascorrere qualche giorno da solo. Senza Concetta e senza Sara. Ritornare a quel che era la mia vita prima della loro comparsa. Pensavo d’essere solo. Lo speravo. In effetti, al mio arrivo, non c’era anima viva. Poi, nel cuore della notte, un rumore ovattato. Il tonfo. Un attimo. Un frammento infinitesimale di tempo. E nulla più. Ma il nulla è solo un’illusione. Gilda è morta. E con lei, forse, anche una parte di me.”



