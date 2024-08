Gianni Borrometi e Marco Baglieri nuovi soci dirigenti dell’Asd Ragusa Calcio

Gianni Borrometi e Marco Baglieri, due imprenditori attivi rispettivamente nel settore edilizio e nei pubblici esercizi, sono determinati a continuare a supportare l’Asd Ragusa per la stagione 2024-2025. Entrambi, già da diversi anni in forza all’Asd Ragusa, desiderano contribuire ulteriormente alla crescita e al successo della squadra. Nel loro ruolo di soci dirigenti, Borrometi e Baglieri hanno ambiziosi progetti per migliorare e rafforzare il club.

Gianni Borrometi, di Ragusa, ha una lunga esperienza nel settore edilizio, mentre Marco Baglieri, di Giarratana, opera nell’ambito dei pubblici esercizi. Questi due imprenditori dinamici sono pronti a collaborare con il nuovo gruppo dirigente per raggiungere obiettivi sempre più elevati per la squadra. Borrometi e Baglieri esprimono grande entusiasmo e determinazione:

“Abbiamo in mente numerosi progetti – affermano Borrometi e Baglieri – che speriamo di potere attuare con il supporto del nuovo gruppo dirigente. Questo per fare in modo che il Ragusa possa sempre più proiettarsi verso nuovi traguardi. Ci sono obiettivi importanti da raggiungere e siamo pronti a fare sino in fondo la nostra parte”.

Con questa mentalità, puntano a portare il Ragusa verso nuovi successi, mirando a far volare sempre più in alto l’aquila azzurra.

© Riproduzione riservata