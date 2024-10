Già oltre 230 pre-candidature al Premio Innovazione Sicilia in programma a Palermo. Il settore più gettonato è quello del turismo e della cultura

Il Premio Innovazione Sicilia 2024, previsto per il 21 novembre presso l’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo, continua a guadagnare attenzione nel panorama imprenditoriale siciliano. Organizzato da Digitrend con il supporto della Regione Siciliana e dell’Assessorato delle Attività Produttive, guidato da Edmondo Tamajo, il premio ha già ricevuto circa 230 pre-candidature, con una partecipazione femminile del 29,7%.

Il bando per partecipare è aperto fino al 31 ottobre sul sito ufficiale premioinnovazionesicilia.it, offrendo a professionisti e imprese locali la possibilità di inserirsi in un ecosistema orientato all’innovazione e alla sostenibilità. L’iniziativa si colloca all’interno di Innovation Island, un progetto più ampio volto a promuovere il futuro della Sicilia attraverso settori come il turismo culturale, le smart cities, le scienze della vita, l’agroalimentare e le energie rinnovabili.

Turismo, cultura e beni culturali

Al momento, il settore con il maggior numero di progetti candidati è quello del Turismo, cultura e beni culturali (35,5%), riflettendo un forte interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. Altri settori rilevanti includono le Smart Cities (16,6%) e le Scienze della vita e l’Agroalimentare (entrambi al 13,7%).

Innovation Island punta a creare una rete di connessioni tra imprese, istituzioni e professionisti grazie agli Innovation Gate, spazi che facilitano incontri e lo scambio di competenze tra gli attori dell’ecosistema. Tra gli eventi principali di questa edizione si segnala l’incontro con Federico Faggin (29 ottobre) e con Sebastiano Maffettone (12 novembre), che offriranno importanti momenti di confronto per gli innovatori locali.

L’iniziativa si conclude con la cerimonia di premiazione il 21 novembre, un’occasione per celebrare l’eccellenza e favorire collaborazioni strategiche tra i partecipanti.

