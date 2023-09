Gesti e Gusti di Sicilia, il programma della due giorni a Marina

L’evento “Gesti e Gusti di Sicilia” rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare le ricchezze culinarie e culturali della Sicilia. Organizzato dalla Cna Sicilia e finanziato dalla Regione Siciliana, questa due giorni di festa avrà luogo nella splendida cornice della terrazza belvedere del porto turistico di Marina di Ragusa.

L’evento si svolgerà sabato 16 settembre dalle 16:00 alle 24:00 e domenica 17 settembre dalle 10:00 alle 22:00 e offrirà una varietà di iniziative, talk, laboratori e degustazioni. La cerimonia di inaugurazione ufficiale è prevista alle 17:30 di domani, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della Cna, compresa la responsabile nazionale di Cna Agroalimentare, Valeria Baranello.

Tra i momenti salienti dell’evento, ci sarà un talk dedicato al turismo esperienziale e una masterclass sul Cerasuolo di Vittoria Docg tenuta dal sommelier Giovanni Carbone. Uno degli aspetti più attesi sarà la presentazione in anteprima del regolamento De.Co. del Comune di Ragusa, che mira a valorizzare e identificare i prodotti tipici locali con le denominazioni comunali. Questo regolamento, sollecitato dalla Cna, rappresenta un passo significativo nella promozione delle prelibatezze locali e potrebbe coinvolgere prodotti come la “scaccia ragusana,” la focaccia al pomodoro, lo “sfogghiu,” i ravioli ragusani e la tipica impanata d’agnello pasquale.

Durante il talk del sabato sera, si discuterà anche della costituzione della Comunità Slow Food per la Granita degli Iblei, un altro obiettivo importante supportato dalla Cna.

L’obiettivo principale di “Gesti e Gusti di Sicilia” è quello di valorizzare il lavoro degli artigiani locali che contribuiscono alla creazione, produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari siciliani, mettendo in risalto la loro esperienza e passione. L’evento abbraccerà anche il mondo del mare, rendendo omaggio alla diversità dell’isola.

“Gesti e Gusti di Sicilia” è finanziato grazie al bando “Sicilia che piace,” promosso dall’assessorato regionale alle Attività Produttive, ed è organizzato in collaborazione con la Cna territoriale di Ragusa e la Cna agroalimentare nazionale. L’evento ha già visto l’adesione di circa una trentina di imprese siciliane, che presenteranno le loro prelibatezze. Durante la giornata di domenica, sarà possibile partecipare alle attività proposte dai rappresentanti di Cna Benessere e Salute, che offriranno rilassanti massaggi shiatsu.

Entrambe le sere saranno allietate da momenti di festa con animazione per i bambini e l’evento “Beer and Music” che vedrà la partecipazione di alcuni birrifici artigianali siciliani e dj set. Per ulteriori informazioni, è possibile seguire i canali social dell’evento su Facebook e quelli della Cna Sicilia e Cna Ragusa.