Genius loci a Scicli. Otto appuntamenti per parlare ed ascoltare di vita, medicina, archeologia e storia della città

Da questo ultimo scorcio del mese di luglio fino alla fine di settembre passando per il mese di agosto. Otto appuntamenti in location diverse, rigorosamente sempre in spazi del centro storico della città messe a disposizione dal Comune.

Si parte il 25 con il docente universitario e filoso Angelo Giavatto su modelli di vita e di morte per continuare il 31 luglio, nella chiesa di Santa Teresa alle 19, con il dottor Ignazio Tasca, medico e divulgatore sul benessere respiratorio. E’ lui, il professionista dalla lunga e comprovata esperienza medica, che condurrà gli ascoltatori in un percorso di conoscenza che oggi è esigenza pura per tante persone. “Respirare bene per vivere meglio: il ruolo del naso tra sonno, energia e salute quotidiana”, questo il tema che affronterà il dottor Ignazio Tasca nel corso del secondo appuntamento del ciclo “Genius loci” e che verrà ampiamente discusso, con un articolato dibattito volto a chiarire dubbi, perplessità ed esigenze su una patologia, quella della respirazione, oggi di primaria importanza.

Gli altri incontri, distribuiti nei due mesi di agosto e settembre, vedranno impegnati l’archeologo Massimo Cultraro, il docente universitario Orazio Portuese, il regista e scrittore Mauro Zanetti Aprile, il medico e scrittore Anselmo Madeddu e l’archeologa Rosalva Panvini, lo storico e docente universitario Paolo Militello ed il medico, viaggiatore e fotografo Mario Benenati.

© Riproduzione riservata