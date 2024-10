Gasolio agevolato per uso agricolo: operazione della GdF di Catania, 15 indagati, anche a Ragusa

Un’importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Catania, con la collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato all’esecuzione di misure cautelari e al sequestro di beni nei confronti di 15 persone indagate nell’ambito di un’inchiesta sulla frode legata alla commercializzazione di gasolio agevolato destinato all’uso agricolo in Sicilia. Gli indagati sono accusati di aver messo in piedi un sistema volto a evadere l’Iva e le accise su ingenti quantitativi di gasolio, sfruttando il regime agevolato previsto per l’agricoltura.

L’operazione

I reati contestati includono associazione a delinquere, frode fiscale e in commercio, emissione di fatture false e autoriciclaggio. L’inchiesta ha coinvolto diverse province siciliane, tra cui Catania, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Ragusa, e ha visto l’impiego di 45 militari della Guardia di Finanza per eseguire le misure cautelari, tra cui arresti e sequestri di beni.

Questo sodalizio criminale avrebbe sottratto illecitamente ingenti somme al fisco, causando un grave danno economico allo Stato.

© Riproduzione riservata