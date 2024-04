Gare di matematica della Bocconi: brillano 4 studenti vittoriesi

Quattro sstudenti della scuola media dell’istituto comprensivo “Traina” di Vittoria, hanno trionfato alle seminifinali delle gare di matematica organizzate dall’Università Bocconi. Un risultato eccezionale che riflette non solo il talento individuale degli studenti, ma anche l’eccezionale lavoro di insegnanti e famiglie nel supportarli nel loro percorso educativo.

La passione per la matematica ha giocato un ruolo fondamentale nel successo degli studenti, dimostrando che questa disciplina non è solo una questione di numeri e formule, ma un linguaggio universale che consente di esplorare e risolvere i misteri del mondo.

GLI STUDENTI

I quattro studenti, Ginevra Donzelli, Pietro Prete, Antonio Scollo, Stefano Tummino, hanno condiviso che la loro passione per la matematica è stata la chiave del loro successo.

Soddisfatto il Dirigente, prof. Carmelo La Porta, che ha sempre creduto nell’importanza degli stimoli per il successo formativo degli alunni: “Incoraggiare gli studenti a pensare in modo critico, a risolvere problemi complessi e a lavorare in team sono tutti aspetti che contribuiscono a una solida formazione. E come abbiamo visto con il successo degli studenti nelle gare di matematica della Bocconi, quando gli alunni sono supportati e stimolati adeguatamente, possono ottenere risultati eccezionali.”

© Riproduzione riservata