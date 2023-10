Gabriele Piccitto nuovo coordinatore cittadino del Movimento 5 Stelle a Ragusa

Gabriele Piccitto ha ringraziato l’assemblea per la fiducia e ha dichiarato che il gruppo a Ragusa ha continuato a crescere negli anni. L’obiettivo è di farlo crescere ulteriormente, sia numericamente che in termini di competenze, per supportare i portavoce del Movimento a tutti i livelli. Ha sottolineato che c’è molto lavoro da fare, ma sono pronti a ripartire con grande entusiasmo e impegno.