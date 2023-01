Futsal Ragusa perde contro Virtus San Michele di Bari

Ancora una sconfitta per il Futsal Ragusa, questa volta in casa della capolista Virtus San Michele di Bari. Che al termine dell’incontro odierno le ragusane collezionassero la nona sconfitta consecutiva lo avrebbero pronosticato in tanti. Fino ad oggi le pugliesi erano imbattute, con 8 vittorie e un pareggio, mentre per le ragusane c’era stata una sola vittoria, al debutto in campionato, e poi come detto una striscia di 8 sconfitte.



La sconfitta per le ragazze di mister Marino in effetti è arrivata, 4-2 il risultato finale, ma al termine di una partita giocata bene dalle ragusane, che se avessero portato via almeno un punto dal palazzetto barese, nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo.

Dopo i primi minuti di studio, senza nessuna azione pericolosa da segnalare, sono le padrone di casa, al 6°, a marcare per prime. Barbara Corriero ruba a centrocampo un pallone a Teresa Matranga, con un’azione forse fallosa, si invola sulla fascia e, arrivata davanti a Gaia Iacono, insacca. 1-0.

All’11 è Fatiguso si trova a tu per tu con la Iacono ma l’estremo difensore ibleo è brava a ribattere in calcio d’angolo.



In questa fase è la Virtus a tenere in mano il pallino del gioco ma non è mai veramente pericolosa ed è invece il Ragusa a sfiorare il pareggio. Siamo al 13°, le ragusane ripartono dalla propria metà campo con un’azione veloce e Iwamura arriva davanti al portiere pugliese che le si fa incontro chiudendole lo specchio della porta.

Al 17° c’è invece una bella azione pugliese che però non sortisce effetto.

Al 18° un rilancio di Militello dalla propria area di rigore mette in ambasce la difesa pugliese che è costretta a mandare in calcio d’angolo rischiando un clamoroso autogol.

Sull’azione susseguente, con le ragusane sbilanciate, Corriero scappa in contropiede e infila l’incolpevole. E sul 2-0 si va al riposo.

Al rientro in campo la partita si fa più vivace e le occasioni fioccano da una parte e dall’altra, anche se è il Ragusa a comandare la partita.

Al 5° Teresa Matranga tenta la botta dalla distanza ma il portiere virtussino devia in angolo.

Al 7° Militello prende un pallone nella propria metà campo, lo offre a Giusi Dibenedetto che supera il proprio avversario diretto e calcia in porta con un diagonale imprendibile per l’estremo difensore pugliese Arciuli. 2-1.



La reazione barese, veemente, non tarda ad arrivare. All’8° è ancora Corriero a farsi pericolosa battendo a colpo sicuro da un metro ma tira fuori. Passano una decona di scondi e La Luce spara in porta ma Iacono respinge.

Al 9° ancora Corrieri imbeccata da La Luce si trova davanti a Iacono, batte a colpo sicuro ma il portiere ibleo devia in calcio d’angolo.

Al 13° arriva il 3-1 virtussino: Pugliese tira da lontano, Iacono ribatte, Barile è la più lesta ad avventarsi sul pallone e a segnare.

Palla al centro, passano sì e no una trentina di secondi e Pugliese segna la quarta rete per la squadra virtussina. 4-1 e la partita sembra chiusa.

Le ragusane a questo punto si buttano in attacco, lasciando ampi spazi alle pugliesi. Le occasioni per le baresi fioccano ma è Daniela Militello, al 18°, al termine di un’azione confusa in area di rigore pugliese, a segnare il 4-2.

Adesso il Ragusa ci crede e gioca la carta del portiere di movimento. La mossa però non dà i frutti sperati. C’è solo Iwamura che a un minuto dalla fine gira da dentro l’area di rigore ma il pallone si spegne a lato. Poi le pugliesi controllano e si aspetta solo che arrivi la sirena che sancisce la fine dell’incontro.