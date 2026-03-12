Furto in una casa nell’estate 2022: arrestato e portato in carcere

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di un furto aggravato in concorso commesso nell’estate del 2022. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ed eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria.

L’episodio risale al mese di agosto del 2022, quando un’abitazione fu presa di mira da più persone che, secondo quanto ricostruito nell’ambito delle indagini, avrebbero agito insieme portando a termine il colpo. L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in concorso.

Dopo le attività di ricerca sul territorio, gli agenti del Commissariato di Vittoria sono riusciti a rintracciare il soggetto destinatario del provvedimento restrittivo. Una volta individuato, i poliziotti hanno proceduto alla notifica dell’ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare una pena di quattro anni di reclusione.

