Furto in un pub a Modica. Le telecamere di sicurezza potrebbero presto svelare gli autori

Le attività commerciali del centro storico di Modica ancora bersaglio dei ladri. La scorsa notte, ignoti, forzando la porta di ingresso si sono introdotti all’interno di in un pub del centro storico di Modica, appunto, situato in via Marchesa Tedeschi, e hanno rubato il denaro contante dal registratore di cassa. Il proprietario del locale, dopo aver scoperto il furto, si è recato immediatamente alla Stazione dei carabinieri di Modica per denunciare l’accaduto. I ladri, nel per poter accedere all’interno del pub, hanno danneggiato il locale durante . I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e hanno iniziato a visionare le immagini delle telecamere di sicurezza per cercare di identificare gli autori del furto.

