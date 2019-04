Furto con scasso nei locali di un parrucchiere di Modica. Migliaia di euro il valore della merce rubata - Ragusa Oggi

Furto con scasso nei locali di un parrucchiere di Modica. Migliaia di euro il valore della merce rubata

E’ stato un ritorno dalla festività del 25 Aprile amaro per Orazio Modica, parrucchiere e titolare del centro Winner presente a Modica in una traversa in Via Resistenza Partigiana vicino l’ufficio postale e in altre sedi in Sicilia.

Ieri mattina, all’apertura la triste scoperta che ignoti forzando l’ingresso hanno fatto irruzione all’interno di uno dei suoi locali portando via tutte le parrucche custodite all’interno che rappresentano il con business dell’attività di Orazio Modica specializzato in impianti capillari e trattamenti estetici oncologici ed altra merce.

Ingenti i danni considerato l’alto valore della merce, tutte parrucche pregiate oltre delle quali in consegna a pazienti sotto trattamento chemoterapico.

Laconico il commento di Orazio Modica, molto stimato in città “Sicuramente stiamo lavorando bene”.