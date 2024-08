Furto con scasso al Bam, presidio nel cuore della città

Furto con scasso al Bam, nel cuore del centro storico, al Parco Giovanni Paolo II a Ragusa. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un soggetto che alle 3 del mattino di venerdì 16 agosto ha sfondato la vetrata della porta antipanico si è introdotto all’interno. “L’attività e’ chiusa per il periodo estivo, nessuna somma in denaro e’ stata sottratta, sono state rubate bottiglie di alcolici e merce varia – denuncia Doride Stefanini, amministratrice della società –. Già altre attività commerciali e artigianali del centro di Ragusa sono state prese di mira. Tempestivo e’ stato l’intervento dei Carabinieri sollecitati troppo tardi, per un malfunzionamento dell’impianto di allarme che ha lanciato l’alert quando il malfattore era già in fuga”.

Un avvenimento che inquieta e preoccupa

perché “dal gennaio 2023 il BAM rappresenta un presidio per il parco Giovanni Paolo. Gli interventi di manutenzione del parco stesso e la pulizia degli alberi, in più occasioni è stato motivo di diatriba tra titolari del BAM e coloro che vorrebbero fare del Parco un luogo di illegalità. Non ci siamo mai fatti scoraggiare e siamo stati sempre pronti a sollecitare le forze dell’ordine ogni volta che vengono riscontrati comportamenti violenti o attività sospette”. C’è l’auspicio che Ragusa possa diventare più inclusiva e trovare percorsi per integrare coloro che sono portati a delinquere”. Nessuna resa: “Continueremo la nostra attività di presidio del Parco Giovanni Paolo II potenziando la sorveglianza e le misure di sicurezza – conclude Stefanini che ha denunciatoanche quest’ultimo episodio -. Ci auguriamo che la presenza costante delle forze dell’ordine riesca a scoraggiare e reprimere questi comportamenti illeciti che scoraggiano l’iniziativa privata e minano alla serenità di noi cittadini”

