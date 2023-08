Furti in casa: recuperata merce rubata, una denuncia per ricettazione

Ritrovata merce rubata proveniente da alcuni furti che si sono perpetrati nelle varie abitazioni della provincia. E’ stata effettuata dalla polizia una perquisizione a Vittoria in casa di A.G., 68 anni, con precedenti specifici per ricettazione e maltrattamenti in famiglia. In casa, sono stati ritrovati attrezzi da lavoro, utensili e altri oggetti per i quali l’uomo non è stato in grado di fornire documentazione di proprietà. Dalle indagini, è emerso che nei giorni scorsi erano state effettuate delle denunce di furto e gli oggetti ritrovati erano simili a quelli in possesso del sessantottenne.

GLI OGGETTI RITROVATI

Gli oggetti recuperati sono stati portati negli Uffici di Polizia, catalogati e comparati con gli oggetti rubati. Parte della merce è stata restituita ai legittimi proprietari dopo il riconoscimento.

Inoltre, è stata trovata un’arma simile a quella utilizzata dalle forze dell’ordine, con il tappo rosso sulla canna coperto da nastro adesivo nero. A.G. è stato denunciato per il reato di ricettazione.