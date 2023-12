Perde controllo, furgone si ribalta. In contrada Cisternazzi alle porte di Ragusa

Un incidente stradale si è verificato questa mattina alla periferia di Ragusa, in contrada Cisternazzi. L’autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo e, per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada e si è ribaltato. Nonostante la gravità dell’incidente, l’autista è rimasto ferito in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale di Ragusa per i rilievi.