Funghi…che passione! Corso di formazione micologica a Monterosso Almo

Si terrà a Monterosso Almo dal 26 al 30 settembre prossimi un corso di formazione micologica. Il corso sarà tenuto ai sensi della Legge Regionale 3/2006 e consentirà ai partecipanti, previo superamento dell’esame finale, di ottenere l’attestato che consente di richiedere il rilascio del tesserino che autorizza alla raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale.



“Dopo esserci fermati a causa della pandemia” dichiara il Dr. Giovanni Amato, responsabile per l’area iblea dell’associazione G.R.M.S., “ritorniamo a organizzare i corsi di formazione micologica. Abbiamo accolto con molto piacere l’invito di Paolo Amato di Futuro Comune a tenere uno dei nostri corsi a Monterosso Almo. Un doveroso ringraziamento va al sindaco di Monterosso Almo Dr. Salvatore Pagano per averci concesso come sede degli incontri i locali del Centro Giovanile di Piazza San Giovanni.”.



Numerosi i temi che verranno trattati durante il corso. Tra questi il riconoscimento delle principali specie, sia tossiche che commestibili, degli elementi morfologici necessari per giungere ad un riconoscimento certo delle specie raccolte e la normativa vigente sul territorio regionale.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 3397743658

