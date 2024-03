Fumarole a Vittoria: sequestrata un’area in contrada Serra San Bartolo, identificato il proprietario

Ancora fumarole nel territorio di Vittoria, precisamente in contrada Serra San Bartolo. La polizia municipale è intervenuta in seguito ad una segnalazione in un terreno non recintato: qui, vi ha trovato rifiuti di diversa natura che erano stati dati alle fiamme, tra cui numerosi rotoli di plastica utilizzati in agricoltura, che hanno generato un denso fumo visibile a chilometri di distanza.

INTERVENUTI ANCHE I VIGILI DEL FUOCO

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Vittoria e la polizia municipale ha sequestrato l’area e identificato il proprietario.

La Direzione Ecologia del Comune emanerà un’ordinanza di bonifica dei luoghi a carico dei proprietari del terreno dove si è verificato l’incendio.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata