Fuga dal carcere di Ragusa. Detenuto “Tarzan” salta il muro di cinta: ripreso nella zona industriale

Fuga dal carcere ieri a Ragusa. Un detenuto è riuscito a scavalcare il muro di cinta e a scappare, eludendo la vigilanza. È accaduto ieri, intorno alle 15, durante l’ora d’aria che i detenuti trascorrono all’aperto. L’uomo, un giovane di origine moldava, con un’agilità straordinaria, sarebbe riuscito a scavalcare il doppio mura di cinta dell’istituto di pena di via Di Vittorio, finendo in strada. All’interno del carcere è scattato l’allarme antiscavalcamento, ma l’uomo, è riuscito lo stesso a saltare in strada e a far perdere le sue tracce. Sono subito scattate le ricerche.

Fermato dalla Polizia penitenziaria nella zona industriale

È stato riacciuffato dagli agenti della Polizia penitenziaria nella zona industriale. Aveva già percorso un buon tratto di strada ma, con tutta probabilità, non conoscendo i luoghi e le strade da percorrere, vagava senza una direzione precisa e senza riuscire a trovare le migliori vie di fuga. È stato bloccato e riportato in carcere.

La fuga dal carcere è pressocché impossibile. L’uomo è riuscito in un’impresa quasi eccezionale, riuscendo ad arrampicarsi sulle mura con un’agilità straordinaria e a saltare dall’altezza di circa otto metri. Il carcere, inoltre, ha ben due mura e questo testimonia le straordinarie doti fisiche e atletiche del detenuto. L’uomo pare non sia nuovo ad imprese del genere. Aveva già tentato la fuga da un altro carcere in cui si trovava prima di essere trasferito a Ragusa.

Dell’accaduto è stata infornata l’autorità giudiziaria. L’uomo ora dovrà rispondere del reato di evasione.