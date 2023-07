Fratelli d’Italia si riorganizza: nominati 5 coordinatori. Al lavoro per gli impegni elettorali

Ancora l’eco delle Amministrative non si è spento e la ‘ricerca’ di alleati di centrodestra – “che non siano contenitori vuoti” ha detto il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi – è iniziata. Due appuntamenti elettorali importanti nel 2024 e il partito di Giorgia Meloni è al lavoro.

I NUOVI COORDINATORI

Fratelli d’Italia ha nominato in cinque comuni del Ragusano, i nuovi coordinatori: si tratta di Luca Poidomani (Ragusa), Marco Nanì (Modica), Dante Di Trapani (Comiso), Mary Ignaccolo (Ispica) e Gianfranco Ciriacono (Acate). La comunicazione nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato il coordinatore regionale del partito della premier Meloni, Salvo Pogliese, il senatore Salvo Sallemi nella veste di coordinatore provinciale e Giorgio Assenza deputato all’Ars. Alle nomine dei nuovi responsabili cittadini di Fratelli d’Italia si sono aggiunte anche quelle di Carmelo Alfano al dipartimento Faunistico-venatorio e di Umberto Calvanese alla Editoria e libri. “Spero sia una stagione di grandi aperture, di dialogo, energie e idee che possa sostenere la ‘crescita esponenziale del partito’ , dice Assenza che auspica possa “essere l’ultima volta che i coordinatori vengano indicati dai vertici e non da una assemblea”.

LA RIORGANIZZAZIONE E GLI IMPEGNI ELETTORALI

Una fase di riorganizzazione del partito, che prelude ad una stagione dei congressi auspicata da Pogliese – e non solo – e su cui si sta iniziando a lavorare e che potrebbe essere preceduta fra settembre e ottobre da una ‘festa di Fratelli d’Italia’ su base provinciale. Il partito di Giorgia Meloni si riorganizza anche in provincia di Ragusa, a meno di un anno dall’appuntamento con le Elezioni europee del prossimo 9 giugno e con uno sguardo alle probabili elezioni delle rappresentanze nelle ex province, forse ad aprile, sempre che la parte normativa ancora legata alla legge Del Rio venga modificata e approvata. Impraticabile un turno unico perché per le Europee si voterà un solo giorno mentre per le Provinciali il voto sarà previsto su due giorni.

“SIAMO L’UNICO PARTITO STRUTTURATO”

All’attacco Sallemi, che non lesina critiche. Nel panorama provinciale, il senatore definisce Fratelli d’Italia come l’unico partito strutturato nel Ragusano, punta il dito contro gli alleati ‘naturali’ come Forza Italia, che si è dimostrato un ‘contenitore vuoto’ o come la Lega, (“esiste o non esiste?”). Dialogo sì, ma per le Provinciali l’approccio sarà diverso: “Vogliamo vedere quali sono i partiti veramente in grado di fare liste e dare un contributo effettivo alla coalizione. Noi faremo e daremo il massimo”, non disposti a entrare in coalizioni “interessate solo a stopparci”. Un candidato di Fratelli d’Italia? “Legittimo chiederlo, non giocheremo sotto il massimo”. Pragmatismo nelle azioni all’interno degli enti locali e un occhio particolarmente attento a cosa accade nel resto del centrodestra, lo sottolinea anche Assenza che ribadisce: “La Dc è forte ma limitata al versante modicano, Forza Italia è un punto interrogativo anche se mi pare che a breve si riorganizzerà. La Lega è nascosta e in Sicilia, più che un partito sembra un raccoglitore di voti”. Tornando alle nomina dei nuovi coordinatori, Rocco Bitetti, unico consigliere di Fratelli d’Italia al comune di Ragusa ha sottolineato l’importanza di avere un gruppo, una struttura alle spalle capace di sostenere e di alimentare anche con nuovi spunti , chi ha un ruolo di rappresentanza.