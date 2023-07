Frate “prosciuga” i conti ad un’anziana, denunciato per circonvenzione di incapace

La Guardia di Finanza di Vicenza ha denunciato un frate cappuccino di Rovigo per il reato di circonvenzione di incapace e ha sequestrato circa 460 mila euro presenti in tre conti correnti bancari, tutti intestati al religioso. L’azione è stata eseguita su ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Vicenza.

L’indagine è stata avviata a seguito di un esposto presentato dal fratello di un’anziana donna, deceduta nel corso dell’anno per cause naturali. Secondo quanto riferito dal procuratore capo di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, il frate avrebbe stretto amicizia con la donna, allontanandola dai parenti e amici. Successivamente, avrebbe ottenuto da lei una procura generale, consentendogli di gestire i suoi beni e, alla fine, di essere nominato come suo erede universale.

Prima della pubblicazione del testamento, nel 2021, il frate avrebbe spostato ingenti somme di denaro dai beni dell’anziana donna ai propri conti correnti personali, lasciandola presumibilmente in difficoltà finanziarie.

La magistratura di Vicenza ha informato sia i vescovi di Vicenza e del Veneto che il Ministro provinciale dell’Ordine dei Cappuccini veneti riguardo a questa vicenda.