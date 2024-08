Francesca Giucastro nuovo tecnico della Volley Modica, allenerà le formazioni under 13 e under 15

L’Avimecc Modica ha completato lo staff tecnico del settore giovanile con l’inserimento di Francesca Giucastro, un’allenatrice di primo livello scelta dalla dirigenza biancoazzurra per promuovere la crescita delle giovani promesse del volley. Giucastro avrà il compito di allenare le squadre under 15 e under 13, oltre ad affiancare coach Ciccio Italia nella guida della formazione under 17.

Francesca Giucastro è una figura ben nota nel mondo della pallavolo. Come giocatrice, è stata la palleggiatrice dell’Aurora Giarratana, squadra che riuscì a raggiungere la serie A, portando il piccolo centro montano all’attenzione nazionale. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Giucastro ha intrapreso la carriera di allenatrice, con un focus particolare sulle squadre giovanili, maturando esperienze a Giarratana, Palazzolo Acreide, Perugia e Comiso.

Con grande entusiasmo, Giucastro ha accettato questa nuova sfida di allenare una formazione giovanile maschile di una squadra di serie A3. “Credo che quest’anno faremo un buon lavoro,” ha dichiarato. “Il nostro obiettivo è crescere e formare ragazzi che un giorno possano competere nei campionati di serie, ma soprattutto insegnare loro valori fondamentali di vita. Gli allenatori delle giovanili hanno un ruolo importante in questo senso. Dobbiamo rimboccarci le maniche e sostenere il movimento pallavolistico maschile. L’Avimecc Modica ha buoni numeri in questo ambito e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con loro in palestra.”

