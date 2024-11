Fornace Penna di Sampieri: al via i lavori di messa in sicurezza del terzo livello

I lavori di salvaguardia della Fornace Penna, il celebre “Stabilimento Bruciato” di Sampieri, sono finalmente iniziati questa mattina, segnando un importante passo per la tutela di uno dei più suggestivi esempi di archeologia industriale in Sicilia. Questo primo intervento di messa in sicurezza riguarda il terzo livello della fornace, che da quasi un secolo attende interventi di restauro dopo l’incendio devastante del 1924.

La Fornace Penna, costruita nei primi anni del Novecento, venne ideata come stabilimento per la produzione di laterizi. Progettata dall’ingegnere Ignazio Emmolo su commissione della famiglia Penna, la struttura rappresenta un raro esempio di architettura industriale dell’epoca, caratterizzata da una elegante combinazione di elementi neogotici e funzionalità produttiva. Dopo soli tredici anni di attività, un incendio doloso mise fine alla produzione, lasciando la fornace in uno stato di abbandono che ha trasformato il rudere in un simbolo malinconico del territorio e in un’icona per i visitatori.

L’intervento avviato oggi si concentra sulle tre bifore del terzo livello, dove la colonnina centrale, gravemente danneggiata dal tempo e dagli agenti atmosferici, rischia di crollare. Ormai ridotta a pochi centimetri quadrati, la colonnina richiede un rinforzo immediato per evitare un effetto a catena che potrebbe compromettere l’intera struttura. Una volta completata la messa in sicurezza di questa porzione dell’edificio, sono previsti ulteriori interventi di restauro conservativo, che mirano a preservare definitivamente la fornace. A darne notizia è stato l’on. Ignazio Abbate che ha tra l’altro scritto: “Un suo crollo avrebbe provocato un effetto a catena con danni strutturali irreparabili per la Fornace. Una volta messo in sicurezza il terzo livello, in tempi brevi inizierà un intervento più importante che riguarderà la definitiva conservazione del nostro caro Stabilimento Bruciato”

