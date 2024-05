Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale è la nuova presidente

Maria Concetta Di Natale è stata nominata nuova presidente della Fondazione Sicilia, succedendo a Raffaele Bonsignore, che ha ricoperto il ruolo per due mandati dal 2016 al 2024 e che ora diventa presidente emerito. Di Natale, storica dell’arte di rilievo internazionale, è professore onorario all’Università degli Studi di Palermo. Nel corso della sua carriera ha rivestito vari ruoli accademici, tra cui docente ordinario, direttore di dipartimento, membro del Senato accademico e delegato del Rettore per le mostre e le attività culturali. Ha dedicato quasi cinquant’anni allo studio delle arti decorative siciliane, seguendo le orme di Maria Accascina, e ha valorizzato la produzione artistica siciliana proiettandola in una dimensione europea.

La nomina

Nel commentare la sua nomina, Maria Concetta Di Natale ha espresso emozione e gratitudine, dichiarando l’intenzione di proseguire il lavoro dei suoi predecessori, Gianni Puglisi e Raffaele Bonsignore, concentrandosi sulla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. Bonsignore ha manifestato la sua soddisfazione per la scelta del Consiglio Superiore, sottolineando l’autorevolezza e il prestigio della professoressa Di Natale, la quale è anche la prima donna a ricoprire questo incarico, grazie a recenti modifiche dello Statuto in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

