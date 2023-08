Focolaio covid nel reparto di Medicina del Giovanni Paolo II: 7 pazienti positivi

7 pazienti del reparto di Medicina Generale del Giovanni Paolo II di Ragusa sono attualmente positivi al Covid-19. La loro sintomatologia non è correlata agli effetti del Sars-Cov-2. La Direzione Medica del presidio ha seguito i protocolli per circoscrivere il cluster, predisponendo altrettanti posti letto, chiamati “nuvole”, per isolare i pazienti. Alcuni di loro, dato che mostrano un progressivo miglioramento della condizione clinica, saranno presto dimessi.

NESSUN OPERATORE SANITARIO RISULTA POSITIVO

Nel frattempo, a scopo precauzionale, sono stati sospesi i ricoveri dei pazienti non affetti da Covid-19 destinati al reparto di Medicina. Per garantire l’assistenza a tali pazienti, sono stati attivati percorsi alternativi temporanei in altri reparti dell’ospedale.

Nessun operatore sanitario del reparto, al momento, risulta positivo al virus. La situazione è attentamente monitorata per ridurre il rischio di diffusione del Covid-19 nell’ospedale.