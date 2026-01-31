Finto certificato medico per evitare una multa: denunciato a Ragusa

Non aveva la cintura di sicurezza e per evitare una multa ha esibito un certificato medico. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa, durante un controllo su strada, hanno fermato un 52enne ragusano dopo una manovra ritenuta pericolosa. All’uomo è stata contestata anche la violazione dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

L’automobilista, andato in escandescenze, ha dichiarato di essere esentato per motivi di salute e di poterlo dimostrare con apposita certificazione medica. Il giorno successivo ha effettivamente presentato un certificato, apparentemente rilasciato da un medico operante in Puglia, che ha però insospettito i Carabinieri.

Gli accertamenti immediati, effettuati tramite la Compagnia Carabinieri competente, hanno confermato che si trattava di un documento falso, seppur ben confezionato. Per l’uomo è scattata la denuncia per falso materiale in atto pubblico, reato punito con una pena fino a due anni di reclusione.

© Riproduzione riservata