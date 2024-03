Finte assicurazioni all’auto: ragusana truffata, denunciate due donne casertane

Due donne residenti in provincia di Caserta di 20 e 42 anni, sono state denunciate dalla polizia di Catania per una presunta truffa ai danni di un giovane automobilista della provincia di Ragusa. Le donne, già note alle autorità per reati simili, avevano sfruttato la ricerca di un’assicurazione online per perpetrare il loro raggiro.

LA VITTIMA

La vittima, desiderosa di trovare un’offerta vantaggiosa per la propria polizza assicurativa, inserisce i propri dati su un motore di ricerca specializzato. Pochi minuti dopo, riceve una chiamata da un individuo che si presenta come agente di una nota compagnia assicurativa e gli propone una polizza a un prezzo vantaggioso di 288 euro. Nonostante il giovane automobilista accetti l’offerta e effettui un bonifico bancario all’IBAN fornito, non riceve mai il contratto assicurativo, la polizza o una ricevuta di pagamento.

Successivamente, la vittima scopre che non è stata mai stipulata alcuna polizza presso la compagnia assicurativa citata e che l’IBAN utilizzato per il bonifico non appartiene a tale agenzia. Inoltre, i tentativi di contattare il numero di telefono fornito dall’agente risultano infruttuosi. Le autorità stanno indagando ulteriormente sulla questione al fine di individuare e perseguire i responsabili di questa frode.

