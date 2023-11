Fine settimana in Sicilia: nel ragusano, visite gratuite al parco archeologico Kamarina e Cava Ispica

Fine settimana in Sicilia ricco di eventi culturali. In particolare, un’occasione unica per visitare gallerie, musei e parchi regionali gratuitamente. Nel ragusano, immancabile la visita al parco archeologico Kamarina e Cava Ispica. Domani, sabato 4 novembre, si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate,” con l’ingresso gratuito a molte istituzioni culturali e parchi regionali. Questa giornata è stata istituita dal ministero della Cultura ed è stata recepita dalla Regione Siciliana insieme ad altre festività culturali. Inoltre, la prima domenica del mese, il 5 novembre, offre anch’essa l’ingresso gratuito agli stessi luoghi di cultura.

I PARCHI CULTURALI

I parchi archeologici regionali in Sicilia inclusi nell’offerta gratuita sono diversi, in totale 14 parchi archeologici regionali: “Valle dei Templi” ad Agrigento; “Segesta”, “Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria” e “Lilibeo-Marsala” nel Trapanese; “Isole Eolie” di Lipari, “Naxos e Taormina” e “Tindari” nel Messinese; “Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai” e “Leontinoi e Megara” nel Siracusano; “Catania e Valle dell’Aci”; “Morgantina e Villa Romana del Casale” nell’Ennese; “Himera, Solunto e Iato” nel Palermitano; “Kamarina e Cava d’Ispica” nel Ragusano e “Gela” nel Nisseno.