Finanzieri a scuola di inglese. A Ragusa concluso corso in collaborazione con Università

Il corso di lingua inglese, frutto della collaborazione tra l’Università di Catania e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, ha raggiunto la sua conclusione a Ragusa Ibla. La cerimonia di consegna dei diplomi, tenutasi ieri pomeriggio nell’incantevole ex Convento di Santa Teresa, ha segnato il termine di un percorso formativo di grande rilevanza.

Il corso, rivolto a 16 militari della Guardia di Finanza, ha offerto 50 ore di insegnamento in due mesi, focalizzandosi sulla comunicazione tecnico-giuridica. I partecipanti, impegnati presso porti, aeroporti e in mare, hanno potenziato le loro competenze linguistiche per gestire situazioni critiche e interagire efficacemente con l’utenza.

All’evento erano presenti figure di spicco, tra cui il Prefetto del capoluogo ibleo, Dr. Giuseppe Ranieri, il Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa dell’Università di Catania, Prof. Stefano Rapisarda, e il Comandante Regionale Sicilia delle Fiamme Gialle, Gen. D. Cosimo Di Gesù.

Il corso rappresenta un’innovazione per le Fiamme Gialle siciliane, dimostrando l’impegno del Corpo nel potenziamento linguistico e nella formazione post-operatoria. La cerimonia di conclusione ha evidenziato l’intenzione di sviluppare ulteriori collaborazioni formative per approfondire la conoscenza di lingue e culture straniere, rispondendo alle crescenti esigenze del contesto internazionale.

La cerimonia ha lasciato intravedere un promettente futuro di collaborazioni formative, consolidando il ruolo della Guardia di Finanza come forza di polizia pronta a confrontarsi su scala europea ed internazionale.