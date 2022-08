Finanziere fuori servizio salva bambina a Punta Braccetto: stava per annegare

Alcuni giorni fa, un militare in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vittoria, fuori dall’orario di servizio, ha salvato una bambina che stava per annegare nei pressi di uno stabilimento turistico sito nella nota località di Punta Braccetto, frazione di Santa Croce Camerina.



Il militare, che si trovava lì con la propria famiglia, ha notato la presenza di una bambina di circa 10 anni in difficoltà poco a largo dalle coste della citata località turistica e, ravvisando un concreto pericolo di annegamento, si è prontamente lanciato in soccorso della giovane bagnante, portandola in salvo

a riva, nonostante le condizioni meteo marine non fossero favorevoli.