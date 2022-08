Finanziaria regionale impugnata, ecco il ricorso. Ma intanto scoppia la polemica tra Assenza e Dipasquale

“In realtà- spiega Assenza- l’impugnativa fa riferimento ad una interpretazione del recente accordo di finanza pubblica, troppo rigida da parte del Governo nazionale. Il Governo regionale da un lato ha contestato tale approccio e dall’altro, con la recente legge di variazione, ha individuato una diversa copertura finanziaria a garanzia degli interventi previsti in finanziaria. Nessuna catastrofe, quindi- aggiunge Assenza- e chi dichiara il contrario fa finta di non sapere, al solo scopo di creare allarmismo e gettare fango sul Governo regionale uscente”.

Non si fa attendere la dura controreplica di Dipasquale. “L’on. Assenza si presta a fare l’avvocato d’ufficio del governatore Musumeci, ma la verità è una sola: la legge Finanziaria regionale è stata impugnata per intero. Tutto il resto sono chiacchiere. Purtroppo presto ne subiremo gli effetti negativi, sarà sufficiente attendere qualche settimana. La difesa a oltranza di ciò che, invece, non può essere difeso o giustificato rende le argomentazioni di Assenza il classico arrampicarsi sugli specchi… Altro che inutili allarmismi!”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD, replicando a quanto detto dall’on. Giorgio Assenza in merito all’impugnativa della Legge Finanziaria siciliana da parte del Consiglio dei Ministri.