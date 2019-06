Finanziamento imprese: a Ragusa sorgerà uno sportello per piccole e medie imprese - Ragusa Oggi

Finanziamento imprese: a Ragusa sorgerà uno sportello per piccole e medie imprese

Condividi su:

Si è svolto lunedì pomeriggio presso la Sala Convegni del Palazzo della Provincia in viale del Fante a Ragusa il workshop per favorire sinergie di sviluppo economico per le piccole e medie imprese della provincia iblea. L’incontro voluto dal commissario straordinario Salvatore Piazza in sinergia con il presidente della Commissione “Attività produttive” dell’Assemblea regionale siciliana on.le Orazio Ragusa ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori fra i quali molti giovani che hanno assistito con grande interesse alle relazioni di Alberto Liotta responsabile della Direzione commerciale di Banca Mediocredito Centrale e di Giuseppe Glorioso coordinatore dei Servizi Imprenditorialità e sviluppo Mercato e Servizi, Calogero Gagliano dell’Irfis Sicilia e Massimo Guagliano. Alla fine dell’incontro il Commissario Piazza ha preannuziato che la Provincia regionale di Ragusa farà partire a breve un servizio con un apposito ufficio per l’assistenza agli imprenditori che intendono fare domande di finanziamento. Franco Portelli

[image: image.png]