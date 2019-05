Fiera del Disco di Modica - Ragusa Oggi

Fiera del Disco di Modica

Condividi su:

Continuano le Fiere del Disco di Ernyaldisko con il tour estivo in Sicilia. Il nuovo appuntamento sarà a Modica il 7 ed 8 giugno 2019 nell’atrio di Palazzo San Domenico, con orario continuato dalle 11:00 alle 22:00, ad ingresso gratuito.

Qui il pubblico troverà circa 50 espositori provenienti da tutta Italia i quali porteranno dischi in vinile di ogni genere (rock, progressive, musica italiana, elettronica, classica…) sia acquistabili a pochissimo prezzo che vere e proprie rarità per collezionisti. Ci sarà anche spazio per i Cd, soprattutto legati al filone Metal, e non mancheranno gadget, poster e Dvd.

Sarà possibile acquistare o scambiare con gli espositori, creando ancora di più un’atmosfera molto lontana dai grandi nomi della grande distribuzione dove il concetto di “scelgo il vinile e pago in cassa” è sempre pių quotato perché i rapporti costi/tempo risultano più vantaggiosi.

Alla Fiera del Disco, invece, ognuno si prende il proprio tempo per scorrere scatola dopo scatola, titolo dopo titolo, magari intraprendendo anche discorsi con gli espositori sulla storia di un determinato disco o artista o genere. Perché il vintage è questo: allontanarsi dai ritmi frenetici degli anni post 2000 e prendersi un po’ di tempo per fare una scelta, senza venire giudicati da nessuno.

Dalla Fiera del Disco si torna a casa non solo più appesantiti dalle buste contenenti i dischi, ma anche con un bagaglio interiore di conoscenze ed amicizie in più.