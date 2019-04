Fiammetta Cicogna in vacanza a Scicli - Ragusa Oggi

Fiammetta Cicogna in vacanza a Scicli

Fiammetta Cicogna incantata dal barocco del val di Noto in visita a Scicli.

Lunghi capelli biondi che le ricadono lungo la schiena e uno sguardo che incanta accompagnato da un fisico da urlo, lo stesso che Fiammetta Cicogna mette in mostra sul suo profilo Instagram per i migliaia e migliaia di followers che la seguono. Per anni è stata uno dei volti noti del piccolo schermo grazi, soprattutto, al regista Gabriele Muccino, che l’ha scelta per un vecchio spot della Tim e da lì la sua carriera è stata tutta in ascesa.

Classe 1988, Fiammetta Cicogna è originaria di Milano, dov’è nata il 17 maggio e proviene da una facoltosa famiglia che produce candele. Fin da piccola, inoltre, Fiammetta è sempre stata affascinata non solo dal mondo dello spettacolo, ma anche da quello dell’arte in generale e così all’età di 3 anni ha cominciato a suonare il pianoforte. Fiammetta Cicogna è sempre stata legatissima alla sua famiglia, e spesso infatti si circonda degli affetti dei suoi cari, anche quando spesso per lavoro si trova a essere lontano da casa. Nel 2018, inoltre, Fiammetta Cicogna si è dedicata molto al teatro, dopo aver preso parte a pellicola cinematografiche come Tutta colpa di Freud.

Quest’anno ha deciso di trascorrere la Pasqua in Sicilia postando sul suo profilo Instagram una foto davanti la scalinata di una delle tante chiese che rendono Scicli patrimonio dell’Unesco.