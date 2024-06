Fiamme in contrada Giardinello tra Comiso e Vittoria, a rischio distribuzione idrica per danni ai pozzi

Un incendio di vaste proporzioni si è verificato, nel pomeriggio di oggi nella zona di contrada Molinello – Giardinello tra Vittoria e Comiso.

L’incendio ha danneggiato i pozzi che devono gran parte della rete idrica di Vittoria. L’erogazione idrica è stata sospesa in attesa di verificare l’entità dei danni, di effettuare le riparazioni necessarie e di poter ripristinare il normale servizio. Per la città di Vittoria si preannunciano quindi alcuni giorni di disagi.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco con l’ausilio della Protezione civile. Sul posto anche l’assessore vittoriese Cesare Campailla.

Le fiamme hanno danneggiato anche il complesso dell’ex cartiera, un sito di archeologia industriale del 1700, periodo in cui Comiso era un centro rinomato per la produzione e la lavorazione della carta. Anche in questo caso bisognerà verificare l’entità dei danni, ma il sito è già stato notevolmente danneggiato negli anni precedenti. foto di repertorio

