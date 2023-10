Festival “Il Picchio Verde” a Vittoria. Vince Daniela Battaglia. Assegnati i premi speciali

Daniela Battaglia, una residente di 38 anni di Giarratana, è stata la vincitrice del Festival canoro “Il Picchio Verde” che si è svolto a Vittoria. Daniela Battaglia ha eseguito la canzone “I Surrender” di Celine Dion e ha ricevuto gli applausi del pubblico presente in sala.

Il festival è stato dedicato alla musica e ha visto la partecipazione di esponenti del mondo musicale siciliano e dilettanti che si sono esibiti su un palco per la prima volta. Il festival è stato presentato da Marco Senise.

Nella competizione, c’erano un totale di 41 concorrenti, tutti siciliani. Gli altri premiati nelle diverse categorie includono Giacomo Casola e Giancarlo Scaglione al primo posto nelle categorie professionali e dilettanti, Giuseppe Assenza e Cetty Zanchi al secondo posto nelle categorie professionali e dilettanti, e Raffaele Biondo e Gessica Abate al terzo posto.

La giuria ha assegnato premi speciali, tra cui il “Premio della critica” a Linda Calleri e Grazia Messina, il premio per la “miglior presenza scenica” a Melumè e Giovanni Di Mauro, il premio per il “miglior timbro vocale” a Myra e Stefania Meli, e il premio per la migliore interpretazione a Patrizia Nastasi e Lucia Ferrante. Sono stati assegnati anche il “premio simpatia” e il “premio per la migliore tecnica vocale”.

Il voto del pubblico da casa ha premiato Raffaele Biondo. Tre concorrenti sono stati segnalati per i provini di “The Voice Senior”, e altri quindici sono stati selezionati direttamente per la finale nazionale del Fuoriclasse Talent, un concorso canoro nazionale per talenti emergenti.

Daniela Battaglia, la vincitrice, ha espresso la sua felicità e sorpresa per la sua vittoria, dicendo che non si aspettava di raggiungere il primo posto assoluto. Ha condiviso la sua passione per la musica e il suo coinvolgimento in un coro locale.

Il presidente della giuria, Ivano Trau, ha elogiato Daniela Battaglia per il suo talento e il suo impatto sul palco, sottolineando il livello di eccellenza del festival e l’importanza delle risorse musicali della Sicilia.

L’organizzatore del festival, Danilo Crisafulli, ha annunciato che ci sarà una terza edizione del festival l’anno successivo, dopo il successo delle prime due edizioni. Il proprietario del locale “Il Picchio Verde” ha espresso la sua soddisfazione nel sostenere giovani talenti locali attraverso il festival.

Foto: Fabio Baglieri