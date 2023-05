Festa della Madonna delle Milizie a Scicli. E ci sarà anche la sagra della “Testa di Turco”

Una tre giorni, da venerdì 26 a domenica 28 maggio, che porterà a Scicli pasticcieri da tutta l’isola. L’occasione è data dalla Sagra della Testa di Turco edizione 2023 organizzata in concomitanza con la festa della co-patrona Maria SS. Delle Milizie che culmina con la sacra rappresentazione della contesa d’armi del 1091 fra Normanni e Saraceni per la supremazia sul territorio. Festa iscritta al REI, il registro delle eredità immateriali che fanno la forza di un territorio, nel caso particolare Scicli, e della Sicilia stessa.

Il Comune di Scicli ha invitato a partecipare pasticceri, cuochi e chef per showcooking, istituti alberghieri e scuole professionali. E con essi anche il Comune di Castelbuono.

Mario Cicero, sindaco di Castelbuono la città del Palermitano patria del dolce e della “manna” prodotto pregiatissimo ottenuto dalla corteccia del frassino, sarà in città proprio per la Sagra della Testa di Turco Edizione 2023. Analoga iniziativa si tiene anche nella cittadina dell’hinterland palermitano. “In quella città si produce un altrettanto tipico dolce dallo stesso nome – spiega il sindaco Mario Marino che ha concordato l’evento con il suo collega – promozione del territorio e della pasticceria locale i nostri obiettivi. E’ importante il legame tra i territori chiamati a fare rete per esaltare aspirazioni e produzioni. L’amicizia tra i due Comuni di Scicli e di Castelbuono può e deve manifestarsi su un piano concreto per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali. Da qui è nata l’idea di sviluppare un’amicizia enogastronomica. Entrambi i dolci sono la massima espressione della tradizione dolciaria delle due città e delle pasticcerie locali”.

Per la città di Castelbuono Scicli non è una tappa isolata. Anni fa rappresentanti di quella città del Palermitano sono stati a Scicli per la gara podistica “Peppe Greco” sulla scia della storica, quasi centenaria, podistica di Castelbuono