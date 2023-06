Festa del Preziosissimo Sangue si inizia da lunedì. Ecco il programma

L’Eucaristia è davvero uno squarcio di cielo che si apre sulla terra. E’ un raggio di gloria della Gerusalemme celeste, che penetra le nubi della nostra storia e getta luce sul nostro cammino. L’affermazione di San Giovanni Paolo II, contenuta nella lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia dell’aprile 2003, al centro della festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo che si terrà a Ragusa da lunedì 12 giugno.





“Per approfondire il tema e per rinsaldare il nostro legame con Gesù Eucarestia – spiega il parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli – abbiamo pensato di animare questo periodo di festa e allo stesso tempo di riflessione invitando alcuni sacerdoti della nostra comunità cittadina per meglio approfondire i vari temi della lettera enciclica”. La processione esterna si terrà domenica 18 giugno. “Come sempre – continua il parroco – ci impegniamo ad affrontare i giorni della festa come occasione preziosa per vivere la comunione fraterna e una credibile fede eucaristica”.





Nelle giornate delle celebrazioni, la chiesa parrocchiale rimarrà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20 per la preghiera personale. I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni individuali tutti i giorni dalle 18 alle 19. Si comincia, dunque, lunedì quando, alle 18, ci sarà l’accensione delle luminarie installate dalla ditta Novarlux Luminarie di Giuseppe Da Campo di Novara di Sicilia ad avvio dei solenni festeggiamenti in onore del Preziosissimo sangue di Nostro signore Gesù Cristo. Alle 18,20, poi, ci sarà la recita del Rosario e alle 19 la santa messa. Sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Filesi, vicario parrocchiale presso la parrocchia San Giuseppe artigiano in Ragusa. Lunedì l’inizio delle celebrazioni in concomitanza con la memoria della Beata Maria Schininà del Sacro Cuore. Il tema che sarà affrontato: “La Chiesa vive dell’Eucarestia” come recita l’introduzione della Lettera Enciclica.